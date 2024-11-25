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18:02, 25 ноября 2024Ценности

Одни беговые кроссовки неожиданно стали самой желанной обувью у модников

NYP: беговые кроссовки бренда Hoka обрели популярность у знаменитостей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images for Hoka

Беговые кроссовки бренда Hoka неожиданно стали самой желанной обувью у модников. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

Согласно материалу, кроссовки марки обрели популярность у многих знаменитостей, среди которых оказались певец Гарри Стайлс, актриса Блейк Лайвли, телезвезда Адам Сэндлер и поп-исполнительница Камила Кабельо. В них заметили и президента США Джо Байдена, который предпочел обувь в черном цвете.

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«Мы видим, что звезды и атлеты начали носить одну и ту же обувь. Теперь это часть моды! Вы можете относиться к этому как угодно, но это действительно удобная обувь», — отметила стилистка Джессика Кадмус, чьи клиенты регулярно просят купить упомянутые кроссовки для повседневной носки.

В июле российский стилист Алеко Надирян назвал стоптанные задники обуви новым трендом.

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