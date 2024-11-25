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11:37, 25 ноября 2024Мир

Основатель американской ЧВК заявил об отсутствии у Украины шансов вернуть территории

Основатель ЧВК Blackwater: у Украины нет шансов вернуть утраченные территории
Семен Александров (редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Globallookpress.com

У Украины нет никаких шансов вернуть утраченные территории, тем более Крым. Об этом заявил основатель одной из крупнейших американских ЧВК Blackwater Эрик Принс, сообщает Newsweek.

«Нет никаких шансов, что Украина вернёт свои земли — Донецк, Луганск, восточные районы и уж точно не Крым», — заявил он.

Принс также надеется, что избранный президент США Дональд Трамп сможет заняться завершением украинского конфликта буквально с первого дня после вступления в должность главы государства.

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что желание заполучить ресурсы Украины стало для США аморальным поводом для поддержки конфликта. Так он отреагировал на слова американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) о том, что Трамп заключит сделку по Украине, чтобы обогатиться ее редкими минералами.

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