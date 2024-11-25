Дэвис: желание заполучить ресурсы Украины стало аморальным поводом для поддержки

Желание заполучить ресурсы Украины стало для США аморальным поводом для поддержки конфликта. Повод раскрыл американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на странице в соцсети X.

«Одно из самых вопиющих, аморальных и бессердечных признаний о том, почему мы поддерживаем конфликт», — отреагировал он на слова американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) о том, что избранный президент США Дональд Трамп заключит сделку по Украине, чтобы обогатиться ее редкими минералами.

По его словам, сенатор наивен, если думает, что Россия согласится на сделку, которая «оставит триллионы долларов сырья в руках США».

Ранее американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что США проигрывают в конфликте на Украине и уже не смогут изменить его исход. Он подчеркнул, что даже разрешение со стороны западных стран на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории с помощью дальнобойного оружия не смогут изменить ход конфликта.