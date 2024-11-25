Осужденный за госизмену на 14 лет поджигатель Корана Журавель попал на видео

Осужденный за госизмену на 14 лет поджигатель Корана Никита Журавель попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
После оглашения приговора Журавеля вывели из суда.
На видео показано, как он спускается по лестнице в сопровождении силовиков с собакой.
Ранее сообщалось, что Волгоградский областной суд признал его виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Во время заседания свою вину Журавель признал. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на один год.
Как установил суд, осужденный был не согласен с политическим курсом России и проводимой Вооруженными силами (ВС) России специальной военной операцией (СВО). Так, в период с марта по май 2023 года он переписывался с представителем спецслужб Украины и выполнял его задания, направленные против безопасности России.