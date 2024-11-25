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17:26, 25 ноября 2024Силовые структуры

Осужденный за госизмену на 14 лет поджигатель Корана Журавель попал на видео

После оглашения приговора осужденного на 14 лет Журавеля вывели из суда
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости Волгоградец Журавель по совокупности получил 14 лет за госизмену и сожжение Корана

Осужденный за госизмену на 14 лет поджигатель Корана Никита Журавель попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

После оглашения приговора Журавеля вывели из суда.

На видео показано, как он спускается по лестнице в сопровождении силовиков с собакой.

Ранее сообщалось, что Волгоградский областной суд признал его виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Во время заседания свою вину Журавель признал. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на один год.

Как установил суд, осужденный был не согласен с политическим курсом России и проводимой Вооруженными силами (ВС) России специальной военной операцией (СВО). Так, в период с марта по май 2023 года он переписывался с представителем спецслужб Украины и выполнял его задания, направленные против безопасности России.

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