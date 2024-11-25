Осужденный за госизмену на 14 лет поджигатель Корана Журавель попал на видео

После оглашения приговора осужденного на 14 лет Журавеля вывели из суда

Волгоградец Журавель по совокупности получил 14 лет за госизмену и сожжение Корана

Начало событий в новости Волгоградец Журавель по совокупности получил 14 лет за госизмену и сожжение Корана

Осужденный за госизмену на 14 лет поджигатель Корана Никита Журавель попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

После оглашения приговора Журавеля вывели из суда.

На видео показано, как он спускается по лестнице в сопровождении силовиков с собакой.

Ранее сообщалось, что Волгоградский областной суд признал его виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Во время заседания свою вину Журавель признал. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на один год.

Как установил суд, осужденный был не согласен с политическим курсом России и проводимой Вооруженными силами (ВС) России специальной военной операцией (СВО). Так, в период с марта по май 2023 года он переписывался с представителем спецслужб Украины и выполнял его задания, направленные против безопасности России.