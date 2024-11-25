Волгоградец Никита Журавель получил 14 лет колонии за госизмену и сожжение Корана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе Волгоградской области.
Силовые структуры
Волгоградец Журавель по совокупности получил 14 лет за госизмену и сожжение Корана
Волгоградец Журавель получил 14 лет колонии за госизмену и сожжение Корана
Волгоградец Никита Журавель получил 14 лет колонии за госизмену и сожжение Корана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе Волгоградской области.
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