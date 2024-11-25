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16:27, 25 ноября 2024Силовые структуры

Поджигатель Корана Журавель получил 13,5 года колонии за госизмену в пользу СБУ

Суд приговорил к 13,5 года волгоградца Журавеля за госизмену
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Волгоградский областной суд приговорил к 13,5 года лишения свободы за госизмену местного жителя Никиту Журавеля, который сжег Коран по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Baza.

В пресс-службе суда «Ленте.ру» пояснили, что по совокупности преступлений он получил 14 лет колонии строгого режима.

Суд установил, что с марта по май 2023 года Журавель, выражающий несогласие с проведением специальной военной операции (СВО), вступил в переписку с представителем СБУ и выполнял его задания, угрожающие безопасности России. По версии следствия, он передал противнику данные о передвижениях служебной машины одной из воинских частей Вооруженных сил России, а также видео с железнодорожным составом, перевозившим военную технику и самолеты военного назначения.

На суде он признал вину в госизмене. Слушания проходили в закрытом режиме.

Суд в Грозном приговорил волгоградца к 3,5 года колонии за поджог Корана. За содеянное представители украинских спецслужб пообещали ему заплатить 10 тысяч рублей.

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