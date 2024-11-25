Пленный британец заявил об отправке в Курскую область батальона заключенных ВСУ

Попавший в плен к российским бойцам британский инструктор Джеймс Скотт Рис Андерсон рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили в Курскую область в том числе батальон с заключенными. Его слова приводит ТАСС.

Наемник отметил, что примерная численность батальона составляет около 400-500 человек. Кроме того, формирование пополняется заключенными, поэтому его численность постоянно растет. Как рассказал британец, на вооружении батальона имеются бронеавтомобили «Козак», минометы, станковый противотанковый гранатомет, а также пулеметы Mk и Browning.

Кроме того, на опубликованном агентством видео наемник заявил, что его направили в Курскую область против его воли. Он утверждает, что командование ВСУ забрало у него документы и телефон.

Ранее Джеймс Скотт Рис Андерсон рассказал, что подал заявку на сайте Иностранного легиона Украины после того, как его отец оказался в тюрьме, а сам он «все потерял».