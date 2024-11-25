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04:02, 25 ноября 2024Ценности

Популярная телезвезда вышла в свет в мини-платье с глубоким декольте

Телезвезда Скай Уитли вышла в свет в мини-платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Скай Уитли

Скай Уитли. Кадр: Skye Wheatley / YouTube

Популярная телезвезда Скай Уитли появилась на публике в откровенном наряде. Ее снимки приводит Daily Mail.

30-летняя победительница шоу I'm A Celebrity посетила вечеринку бренда The Label's Summer Collection в атласном мини-платье на бретелях с глубоким декольте. Знаменитость вышла в свет с собранными в небрежный пучок волосами и с нюдовым макияжем на лице. Из аксессуаров на ней были — несколько колец, серьги и ожерелья, а также золотой браслет.

Ранее в ноябре Линдси Лохан появилась на публике в откровенном образе. Тогда актриса пришла на премьеру фильма «Наш маленький секрет» в прозрачном вечернем платье модного дома Zuhair Murad.

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