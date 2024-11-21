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09:08, 21 ноября 2024Ценности

Линдси Лохан пришла на премьеру фильма в прозрачном платье

Актриса Линдси Лохан пришла на премьеру фильма в прозрачном платье Zuhair Murad
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Netflix

Американская актриса Линдси Лохан появилась на публике в откровенном образе. Ее снимки публикует Page Six.

38-летняя знаменитость пришла на премьеру фильма «Наш маленький секрет», которая прошла в Нью-Йорке. Телезвезду запечатлели в прозрачном вечернем платье модного дома Zuhair Murad из новой коллекции. Наряд украшало глубокое V-образное декольте и блестящие броши в области груди.

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Лохан также надела босоножки на каблуках и несколько украшений с бриллиантами. В то же время макияж она предпочла в нюдовых оттенках.

В мае Линдси Лохан поделилась с фанатами снимками с отдыха, на которых показала фигуру в купальнике.

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