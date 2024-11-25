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18:22, 25 ноября 2024Интернет и СМИ

Популярный российский комик раскрыл удивившие его особенности США

Российский комик Коваль заявил, что в США его удивили большие расстояния
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Mike Blake / Reuters

Популярный российский стендап-комик Дмитрий Коваль, посетивший Лос-Анджелес, раскрыл удивившие его особенности города. Об этом он высказался в «Подкасте 24», выпуск вышел на YouTube.

Так, по словам юмориста, он не ожидал, что в Америке ему придется постоянно преодолевать большие расстояния. «Там все время ты в машине», — заявил он, говоря о США.

Кроме того, Коваля удивило, что в основном деловом квартале Лос-Анджелеса Даунтауне, как ему показалось, небезопасно находиться. «Там высокие здания типа "Москва-Сити", и это чуть ли не самый опасный район. Там очень много бездомных, и там я в первый раз в жизни напрягся из-за того, что я белый», — поделился комик впечатлениями от путешествия в США.

Ранее Коваль оценил уровень русофобии в Америке. Он заверил, что во время поездки не столкнулся с предвзятым отношением из-за того, что он приехал из России.

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