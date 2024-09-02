Популярный комик оценил уровень русофобии в США

Стендап-комик Коваль заявил, что не столкнулся с русофобией в США

Популярный стендап-комик Дмитрий Коваль, посетивший США, оценил уровень русофобии в стране. О поездке он рассказал в своем подкасте, доступном на YouTube.

По словам Коваля, многие его спрашивали, столкнулся ли он с русофобией в США. «Ни в малейшей степени, никак. Ничего такого», — ответил юморист.

По словам Коваля, в стране он также встретил много русских, украинцев и белорусов, и ни с кем из них у него не было конфликтов. Комик объяснил, что эти люди приезжают в США, чтобы строить карьеру и устраивать свою жизнь.

Ранее известная блогерша Вероника Степанова рассказала, есть ли русофобия в странах Латинской Америки. Она отметила, что в этих государствах положительно относятся к россиянам.

До этого известный стендап-комик Денис Чужой, уехавший из России, оценил уровень русофобии в Европе. Он заявил, что нигде не сталкивался с предвзятым отношением, хотя был готов к нему.