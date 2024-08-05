Популярная блогерша раскрыла отношение к россиянам в Латинской Америке

Психолог Степанова заявила, что в Латинской Америке нет русофобии

Популярная блогерша и психолог Вероника Степанова, живущая в Мексике, раскрыла отношение к россиянам в Латинской Америке, заявив, что там нет русофобии. На эту тему она высказалась в видео, доступном на ее YouTube-канале.

«Все страны Латинской Америки практически очень дружественные, поэтому вы можете спокойно себе позволить приехать и в Чили, и в Аргентину, и в Мексику, и в Эквадор, пожалуйста, в Боливию — все открыто нашему красному паспорту, везде нас ожидают», — отметила Степанова, говоря об отношении к россиянам за границей.

По словам блогерши, в Германии, например, «терпеть не могут русских». «Или в Польше, что еще хуже», — добавила она.

Ранее Степанова назвала причину отъезда из России. Психолог объяснила, что на родине она сталкивается с критикой со стороны родных, друзей и коллег. Она добавила, что остановила свой выбор на Мексике, потому что это свободная и творческая страна.