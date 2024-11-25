Порядок индексации маткапитала захотели изменить

ТАСС: правительство изучит законопроект о ежеквартальной индексации маткапитала

В правительство России отправили на отзыв законопроект о ежеквартальной индексации материнского капитала. Об этом сообщило агентство ТАСС.

По мнению авторов данной инициативы, в настоящее время величину маткапитала пересматривают лишь раз в год. Однако это не соответствует тем темпам, которыми дорожают потребительские товары и услуги. Как следствие, падает реальная покупательная способность маткапитала. Парламентарии, разработавшие законопроект, пришли к выводу, что материнский капитал, нацеленный на поддержку семей и стимулирование рождаемости, теряет эффективность в связи с ростом цен на недвижимость, а также процентных ставок по кредитам.

Законодатели считают, что пересмотр существующего порядка индексации не потребует дополнительных бюрократических процедур или выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Процесс можно автоматизировать через существующие механизмы индексации.

Ранее сообщалось, что через три года размер выплаты за второго ребенка в России дойдет до миллиона рублей. Выплаты для всех получателей увеличатся уже с 1 февраля 2025 года. На первого ребенка она составит 677 тысяч, а на второго — 894 тысячи рублей при условии, что семья не получала выплату за первого ребенка. Депутаты Госдумы рассчитывают, что в 2025 году около 1,4 миллиона россиян подадут заявки и получат маткапитал.