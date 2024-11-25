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11:55, 25 ноября 2024Россия

Появились подробности о найденном полуголым у отеля 16-летнем российском школьнике

78.ru: найденный полуголым у отеля в Ленобласти школьник подрабатывал в пиццерии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Во Всеволжске Ленинградской области полуголый 16-летний школьник, найденный в канаве на территории отеля, подрабатывал в пиццерии. Такие подробности появились на сайте 78.ru.

По информации издания, 27-летняя девушка заметила лежащего подростка и вызвала сотрудников полиции.

По предварительной версии, юноша мог захлебнуться в канаве. Незадолго до этого постояльцы отеля видели, как он бегал неподалеку и размахивал бутылкой.

Его труп передали в морг для экспертизы, выяснил 78.ru. В 2024 году подросток закончил только девятый класс.

До этого стало известно, что в школе №17 в городе Нижневартовск нашли мертвым одного из учеников. Рядом с мальчиком обнаружили вейп. Сотрудники правоохранительных органов тогда организовали проверку.

ЖЗЛ
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