Правительство поддержало введение штрафов за продажу энергетиков детям

Кабмин РФ поддержал штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Правительство России поддержало проект закона, предусматривающего введение штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Законопроект депутата Госдумы от КПРФ Нины Останиной предусматривает штрафы за продажу энергетиков детям. Его размер составит от 30 до 50 тысяч для физических лиц, от 100 до 200 тысяч для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч для юридических лиц.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки», — указано в отзыве кабмина.

Ранее заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова перечислила самые опасные для детей продукты. По ее словам, школьникам не нужно употреблять фастфуд, энергетики и чипсы, а газированная вода допустима в очень ограниченных количествах.