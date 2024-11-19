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15:33, 19 ноября 2024Забота о себе

Перечислены самые опасные для школьников продукты

Педиатр Позднякова: майонез и кетчуп для детей нежелательны
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Robin Stickel / Unsplash

Некоторые продукты лучше исключить из рациона школьников, рассказала заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова. Самые опасные для детей продукты педиатр перечислила в беседе с РИА Новости.

По ее словам, школьникам не нужно употреблять фастфуд, энергетики и чипсы, а газированная вода допустима в очень ограниченных количествах. «Майонез и кетчуп тоже нежелательны. Потому что эти продукты негативно влияют на желудочно-кишечный тракт, приводят к прибавке веса у детей», — объяснила врач.

Позднякова также рассказала, что пристрастие к таким продуктам способно привести не только к временным неприятностям, но и к хроническим заболеваниям желудочно-кишечного тракта: гастриту, дуодениту, воспалению желудка и двенадцатиперстной кишки. Негативно влияют эти продукты и на работу поджелудочной железы, а энергетические напитки, в свою очередь, представляют опасность для нервной и сердечно-сосудистой систем, заключила специалистка.

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Ранее детский стоматолог Екатерина Кузина рассказала родителям о последствиях привычки школьников грызть ручки и карандаши. При постоянном вредном механическом воздействии на эмали могут появляться сколы и трещины, что приводит к повышенной чувствительности зубов, уточнила она.

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