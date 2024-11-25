Посольство РФ: Британия усилила кампанию против России из-за провала на Украине

Правительство Великобритании усилило кампанию против России после успехов Российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Такую причину назвало посольство РФ в Лондоне в комментарии для РИА Новости.

«Истинную цель очередного витка антироссийской кампании Лондона усматриваем в попытке зацементировать пошатнувшийся проукраинский консенсус на фоне все более явных успехов Российской армии на поле боя, а также сдвигов в политико-электоральном ландшафте в ключевых странах Запада», — рассказали в посольстве.

Отмечается, что также Британия настаивает на увеличение помощи Украине в ущерб собственным социальным сферам, например медицине.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании рассматривают приемлемые компромиссы в урегулировании конфликта на Украине. Так, некоторые чиновники в частном порядке призывают подтолкнуть Украину к переговорам с Россией.