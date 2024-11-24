В Британии рассказали о поиске компромиссов в конфликте на Украине

BBC: Великобритания рассматривает приемлемые компромиссы в конфликте на Украине

Власти Великобритании рассматривают приемлемые компромиссы в урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет BBC со ссылкой на действующих и бывших чиновников британского правительства.

«Если [президент Украины Владимир Зеленский] уступит, что он получит? Получит ли он членство в НАТО, чтобы гарантировать безопасность в долгосрочной перспективе?» — предположил экс-министр страны в разговоре с изданием.

Собеседники BBC рассказали о поиске властями Британии «приемлемых решений» по урегулированию конфликта на Украине по принципу quid pro quo («услуга за услугу» — прим. «Ленты.ру») для Украины. Как утверждается, в частном порядке некоторые чиновники призывают подтолкнуть Украину к переговорам с Россией.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Украину отказаться от самостоятельного решения по переговорам. По ее мнению, Киев не может самостоятельно принять решение о начале переговоров с Россией.