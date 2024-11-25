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18:22, 25 ноября 2024Россия

Путин дал право на отсрочку от армии еще одной категории россиян

Путин дал право на отсрочку выпускникам, устроившимся в Центр спецтехники ФСБ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Выпускники российских вузов, устроившиеся по окончании учебы в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России, получили право на отсрочку от призыва в армию. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов.

До этого право на отсрочку имели только россияне, которые окончили начальные и средние профессиональные образовательные учреждения. Президент своим указом расширил эту категорию граждан. Решение вступило в силу с момента подписания указа.

Ранее в «Ростехе» предложили давать отсрочку от армии сроком на год выпускникам средних специальных учебных заведений и вузов, которые устраиваются работать на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. По словам замгендиректора госкорпорации Николая Волобуева, вернувшись из армии, молодые люди забывают, что учили в течение трех-пяти лет.

До этого с идеей дать отсрочку идущим работать в ОПК выпускникам также выступил генпрокурор России Игорь Краснов.

ЖЗЛ
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