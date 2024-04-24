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11:15, 24 апреля 2024Россия

Генпрокурор предложил давать отсрочку от армии еще одной категории россиян

Краснов предложил давать отсрочку от армии идущим работать в ОПК выпускникам

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» 

Генпрокурор России Игорь Краснов предложил давать отсрочку от армии еще одной категории граждан — выпускникам, которые идут работать специалистами на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом он заявил, выступая с ежегодным отчетом на заседании Совфеда, трансляция которого ведется на сайте верхней палаты парламента.

Краснов подчеркнул, что нужно проработать вопрос о дополнительном финансировании подготовки специалистов для их последующего распределения на оборонные предприятия. «Чтобы ликвидировать "кадровый голод", необходимо научить молодежь востребованным специальностям», — сказал генпрокурор.

Ранее в Минцифры захотели расширить категории IT-специалистов, которые смогут рассчитывать на отсрочку от призыва на службу в армию. До этого, в сентябре 2023 года, президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий до 30 лет возраст отсрочки работников аккредитованных компаний из сферы информационных технологий.

В октябре 2023 года в Госдуму вносили законопроект об отсрочке от призыва на военную службу для сельских учителей и врачей, однако после первого чтения нижняя палата парламента отклонила документ.

ЖЗЛ
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