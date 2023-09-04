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17:45, 4 сентября 2023Россия

Путин подписал указ об отсрочке от армии до 30 лет для одной категории россиян

Путин подписал указ об отсрочке от армии до 30 лет для сотрудников IT-компаний

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от армии до 30 лет для одной категории россиян — сотрудников IT-компаний. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Ранее отсрочка давалась до 27 лет. Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.

4 августа глава государства подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, внеся тем самым изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь в ряды ВС России будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Закон вступит в силу так же 1 января 2024 года.

С инициативой поднять до 30 лет возраст отсрочки для айтишников на фоне повышения призывного возраста выступало Минцифры.

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    Евгения Куликова
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