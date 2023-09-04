Путин подписал указ об отсрочке от армии до 30 лет для одной категории россиян
Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от армии до 30 лет для одной категории россиян — сотрудников IT-компаний. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Ранее отсрочка давалась до 27 лет. Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.
4 августа глава государства подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, внеся тем самым изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь в ряды ВС России будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Закон вступит в силу так же 1 января 2024 года.
С инициативой поднять до 30 лет возраст отсрочки для айтишников на фоне повышения призывного возраста выступало Минцифры.