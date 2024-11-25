Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:33, 25 ноября 2024Наука и техника

Разработано генетическое оружие против вредителей

Nature Communications: разработана генетическая система против вредителей
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали новое генетическое оружие, которое помогает преодолеть устойчивость насекомых-вредителей к инсектицидам. Исследование, проведенное совместно с коллегами из Университета Сан-Паулу и Института инновационной геномики, опубликовано в журнале Nature Communications.

Исследователи создали систему под названием e-Drive, которая основана на генном редактировании с использованием CRISPR-технологий. Эта система позволяет удалять гены, отвечающие за устойчивость к инсектицидам, и заменять их на восприимчивые версии, что позволяет снизить использование химических препаратов и сохранить экологически важные виды насекомых.

В ходе работы ученые разработали специальную генетическую «кассету», состоящую из элементов ДНК, которая вставляется в геном насекомых. Эта кассета распространяется в популяции с помощью редактирования генов CRISPR, заменяя устойчивый к инсектицидам ген на его природный вариант. Уникальность метода заключается в том, что кассета e-Drive запрограммирована на самоустранение после достижения своей цели, что позволяет избежать длительных изменений в популяции.

Лабораторные эксперименты показали, что система эффективно заменяет устойчивые формы генов на восприимчивые уже через восемь-десять поколений. На это у плодовых мушек ушло около шести месяцев. Важно отметить, что все потомство насекомых, участвующих в эксперименте, было успешно преобразовано.

Исследователи также внедрили механизм контроля распространения e-Drive, ограничивая приспособленность насекомых с генетической кассетой. Для этого кассета была вставлена в X-хромосому, что уменьшило успешность размножения самцов, а это, в свою очередь, способствовало снижению численности носителей системы в популяции. Таким образом, система исчезает из популяции по мере выполнения своей функции.

Ученые подчеркивают, что такая временная природа e-Drive позволяет внедрять систему по мере необходимости. В будущем они планируют использовать аналогичную технологию для борьбы с комарами, чтобы предотвратить распространение малярии и других заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД прокомментировали обсуждение в НАТО превентивных ударов по России

      Белый дом подтвердил разрешение ВСУ бить по России ракетами ATACMS

      Вор попытался обокрасть храм и забился в припадке на выходе

      Женщинам перечислили правила безопасных свиданий с новым партнером

      Россиянам рассказали о неожиданной пользе огуречного рассола

      Доказана польза сна для умственных способностей

      Росгвардейцы обнаружили крупный схрон с боеприпасами и оружием в российском регионе

      Роднина ответила выразившей несогласие с Путиным по поводу российских атлетов Вяльбе

      Известную блогершу арестовали за кражу в супермаркете

      В Госдуме прокомментировали намерение НАТО рассмотреть превентивный удар по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше