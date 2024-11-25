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13:26, 25 ноября 2024Ценности

Рэперша Lizzo показала новые фото после похудения и вызвала ажиотаж в сети

Мария Винар

Фото: @lizzobeeating

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), показала новые фото после похудения и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых запечатлела себя на камеру телефона в салоне автомобиля. Так, на размещенных кадрах артистка предстала в укороченных синих шортах и белом полупрозрачном топе с открытыми плечами. При этом она заплела волосы в косы и сделала макияж в розовых тонах.

Поклонники удивились кардинальным изменениям во внешности звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал 257 тысяч лайков. «Как ты так быстро похудела?», «Ты очень красива. Видно, как ты усердно работала», «Lizzo ест пачками "Оземпик"», «Погоди, я не могу в это поверить», «Вы просто сравните фото, которые она выкладывала шесть дней назад. Большая разница», «Она утверждает, что это был не "Оземпик". Смешно», — высказывались они.

Ранее Lizzo показала снимки в бикини на фоне слухов о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется знаменитостями для похудения.

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