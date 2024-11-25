Росгвардейцы обнаружили крупный схрон с боеприпасами и оружием в российском регионе

В Запорожской области силовики обнаружили крупный схрон с боеприпасами и оружием

В Запорожской области силовики обнаружили крупный схрон с боеприпасами и оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, росгвардейцы и представители военной контрразведки провели поисковые мероприятия с применением дронов в лесном массиве недалеко от линии фронта. В результате был обнаружен замаскированный тайник. При изучении содержимого там найдено около 40 артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра, больше 300 патронов различного калибра, гранаты с детонаторами и два противотанковых гранатомета производства стран НАТО.

Весь найденный арсенал был уничтожен специалистами инженерно-технического подразделения.

Ранее сообщалось, что ФСБ и Росгвардия обнаружили скрытый склад с боеприпасами в Луганской народной республике.