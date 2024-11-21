ФСБ и Росгвардия обнаружили скрытый склад с боеприпасами в российском регионе

В ЛНР сотрудники ФСБ и Росгвардии нашли скрытый склад с патронами и взрывателями

Сотрудники ФСБ и росгвардейцы обнаружили скрытый полевой склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Внутри склада находились четыре тысячи патронов различного калибра для стрелкового оружия, 30 осколочно-фугасных гаубичных снарядов 152-мм, 46 танковых снарядов 125-мм и 117 взрывателей для 122-мм снарядов.

Разведчики Росгвардии и сотрудники ФСБ изъяли боеприпасы из тайника. Находки передали для дальнейшего разбирательства взаимодействующим органам.

Ранее росгвардейцы совместно с сотрудниками военной контрразведки обнаружили тайник с опасными находками в лесном массиве одного из населенных пунктов Донецкой народной республики.