Росгвардейцы обнаружили тайник с гранатами и автоматом в лесном массиве ДНР

Росгвардейцы совместно с сотрудниками военной контрразведки обнаружили тайник с опасными находками в лесном массиве одного из населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Среди незаконно хранящегося вооружения были найдены девять ручных осколочных гранат с запалами, тротиловые шашки с электродетонаторами, автомат Калашникова и другие предметы, представляющие опасность для местных жителей. Опасные находки изъяли, обезвредили и передали следователю.
Ранее спецназ Росгвардии совместно с коллегами из полиции задержал мужчину, который незаконно удерживал в квартире жительницу Камчатки.