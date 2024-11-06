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13:47, 6 ноября 2024Силовые структуры

Росгвардейцы обнаружили тайник с гранатами и автоматом в лесном массиве ДНР

В ДНР росгвардейцы обнаружили тайник с гранатами, шашками и автоматом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Росгвардейцы совместно с сотрудниками военной контрразведки обнаружили тайник с опасными находками в лесном массиве одного из населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Среди незаконно хранящегося вооружения были найдены девять ручных осколочных гранат с запалами, тротиловые шашки с электродетонаторами, автомат Калашникова и другие предметы, представляющие опасность для местных жителей. Опасные находки изъяли, обезвредили и передали следователю.

Ранее спецназ Росгвардии совместно с коллегами из полиции задержал мужчину, который незаконно удерживал в квартире жительницу Камчатки.

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