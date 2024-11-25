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20:42, 25 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили об изменении цен на ремонт квартир

Эксперт Орехов: цены на ремонт жилья вырастут на 20-30 % после Нового года
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

После Нового года цены на ремонт домов и квартир в России в среднем вырастут на 20-30 процентов. Об изменении стоимости переустройства жилья предупредил эксперт по внутренней отделке помещений, гендиректор компании «НАТЭК» Алексей Орехов, пишет aif.ru.

Причинами грядущего подорожания специалист назвал рост цен на стройматериалы, скачки курса рубля и увеличение затрат на логистику. Положительная динамика затронет металлоконструкции, цемент, гипсокартон, строительные смеси, импортную сантехнику и плитку, бытовую технику и мебель, отметил Орехов.

При этом до января у россиян будет шанс купить все это по старым ценам и даже со скидкой в 20-30 процентов, так как в конце года многие торговые сети освобождают склады.

«В декабре еще можно застать старые цены на работы специалистов. Как правило, к Новому году строительные компании не спешат пересматривать свои тарифы, и есть возможность заключить договор на ремонт по текущим расценкам. Это особенно актуально, если учитывать, что в 2025 году ожидается дефицит квалифицированных специалистов, а значит, стоимость их услуг тоже увеличится», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что с января по ноябрь 2024 года стройматериалы в России подорожали на 11 процентов. Однако, по данным Минстроя, динамика оказалась ниже аналогичного периода в 2023-м.

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