Россиян предупредили об изменении цен на ремонт квартир

Эксперт Орехов: цены на ремонт жилья вырастут на 20-30 % после Нового года

После Нового года цены на ремонт домов и квартир в России в среднем вырастут на 20-30 процентов. Об изменении стоимости переустройства жилья предупредил эксперт по внутренней отделке помещений, гендиректор компании «НАТЭК» Алексей Орехов, пишет aif.ru.

Причинами грядущего подорожания специалист назвал рост цен на стройматериалы, скачки курса рубля и увеличение затрат на логистику. Положительная динамика затронет металлоконструкции, цемент, гипсокартон, строительные смеси, импортную сантехнику и плитку, бытовую технику и мебель, отметил Орехов.

При этом до января у россиян будет шанс купить все это по старым ценам и даже со скидкой в 20-30 процентов, так как в конце года многие торговые сети освобождают склады.

«В декабре еще можно застать старые цены на работы специалистов. Как правило, к Новому году строительные компании не спешат пересматривать свои тарифы, и есть возможность заключить договор на ремонт по текущим расценкам. Это особенно актуально, если учитывать, что в 2025 году ожидается дефицит квалифицированных специалистов, а значит, стоимость их услуг тоже увеличится», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что с января по ноябрь 2024 года стройматериалы в России подорожали на 11 процентов. Однако, по данным Минстроя, динамика оказалась ниже аналогичного периода в 2023-м.