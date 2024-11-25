Россиянам рассказали о неожиданной пользе огуречного рассола

ОСН: огуречный рассол поможет очистить чайник от накипи

Огуречный рассол и другие народные средства помогут очистить чайник от накипи. О неожиданной пользе привычных продуктов рассказали россиянам эксперты Общественной службы новостей (ОСН).

Убрать налет с внутренней поверхности чайника поможет и помидорный рассол. Для этого нужно залить половину чайника этой жидкостью, вскипятить, а потом тщательно промыть посуду. По похожей схеме можно применять газировку (например, колу), но придется подождать, когда из напитка выйдут газы.

При сильных загрязнениях можно использовать уксус или лимонную кислоту, а для эмалированной посуды лучше всего подойдет сода, отметили эксперты.

Cпециалисты рекомендуют удалять накипь каждый месяц, или действовать по обстоятельствам — по мере обнаружения налета. Однако от него лучше избавляться сразу, так как для избавления от застаревшего слоя придется приложить больше усилий.

Ранее эксперты посоветовали домохозяйкам проводить влажную уборку каждый день. Особенно важно ежедневно избавляться от пыли — при помощи пылесоса, либо специальными меховыми щеточками, которые могут собрать в себя даже самые мелкие пылинки. При этом мыть полы каждый день необязательно и даже вредно, поскольку домохозяйка так может испортить напольное покрытие.