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13:58, 25 ноября 2024Экономика

Домохозяек призвали убираться каждый день

Эксперт Кизилашвили: легкую влажную уборку дома необходимо совершать ежедневно
Мария Черкасова

Фото: Freepik

Уборка является для многих домохозяек неприятным занятием, однако ее рекомендуется проводить каждый день. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт по домоводству Оксана Кизилашвили.

Речь идет о легкой влажной уборке, объяснила специалист. Каждый день рекомендуется протирать пыль — при помощи пылесоса, либо специальными меховыми щеточками, которые могут собрать в себя даже самые мелкие пылинки. Кизилашвили объяснила, почему пыль нужно собирать ежедневно: во-первых, она способствует развитию аллергии, во-вторых, в отопительный сезон создает больший дискомфорт для системы дыхания.

При этом мыть полы каждый день необязательно и даже вредно, поскольку домохозяйка рискует испортить напольное покрытие. Чтобы на уборку уходило меньше времени, эксперт посоветовала сразу убирать вещи на свои места. В зимнее время она посоветовала оставлять обувной коврик за порогом квартиры, чтобы не заносить домой пыль.

Ранее эксперты «БелНовости» посоветовали домохозяйкам не мыть полы горячей или очень теплой водой. При таком мытье поверхность высыхает очень быстро, и на ней остаются разводы бытовой химии.

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