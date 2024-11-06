Названа популярная ошибка при мытье полов

Мытье полов горячей водой ухудшит результаты уборки

Мытье полов горячей или очень теплой водой ухудшит результаты уборки. Популярную ошибку домохозяек назвали эксперты онлайн-издания «БелНовости».

По словам специалистов, так напольное покрытие будет очень быстро высыхать. Это значит, что бытовая химия останется на поверхности в виде налета и разводов.

«Если пол сильно загрязнен, применение горячей воды может быть оправдано, только вот после этого необходимо промыть поверхность прохладной водой, чтобы удалить остатки моющего средства и то, что слишком быстро высохло», — посоветовали эксперты. Специалисты уточнили, что это применимо ко всем способам уборки: вручную, при помощи швабры, мопа или робота-пылесоса.

Ранее домохозяйкам посоветовали мыть зеркала с помощью желатина. Специалисты предложили развести чайную ложку порошка в стакане воды, тщательно размещать, после чего смочить тряпку или мягкую ткань в получившемся растворе и протереть поверхность зеркала. Так на нем перестанет оседать пар.