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14:40, 25 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин украл том своего уголовного дела и был осужден на 13 лет колонии

В Сочи суд приговорил укравшего том своего дела драгдилера к 13 годам и штрафу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Сочи укравшего том своего уголовного дела драгдилера суд приговорил к 13 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Осужденный — житель Костромы. Он приехал в Сочи для того, чтобы продать наркотики, однако осуществить задуманное он не успел, потому что его задержали правоохранители. Тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств»). Когда его привезли в суд ознакомиться с материалами уголовного дела, которое составило 14 томов, он решил украсть один из них. Пропажу одного тома обнаружили и восстановили. В отношении фигуранта возбудили второе дело по части 1 статьи 294 УК РФ («Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия»).

Он признан виновным и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Томске задержали двух мигрантов, сбывавших наркотики.

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