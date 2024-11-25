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18:08, 25 ноября 2024Экономика

Российских водителей призвали быть готовыми к розжигу костров

Quto: зимой водителям нужно иметь в машине средства для розжига костра
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российских водителей призвали быть готовыми к розжигу костров и иметь в машине нужные для этого средства. О необходимых зимой предметах в автомобиле рассказали эксперты портала Quto.ru.

В первую очередь автолюбителям посоветовали брать с собой заряженный пауэрбанк для телефона и работающий фонарик. Еще одна важная вещь — надежный трос. В качестве последнего специалисты рекомендовали выбирать динамическую стропу.

Важно также иметь в машине лопату, запасной комплект теплой одежды, еду и горячий чай в термосе — они пригодятся, если машина заглохнет и нужно будет согреться. В экстремальных случаях придется развести костер. Для этого эксперты предложили смотать изолентой две зажигалки и положить в багажник складную пилу. Полезными будут и так называемые свечи в металлических банках. «Если поджечь их, в ваших руках будет маленький переносной костер», — пояснили специалисты.

Ранее россиянам назвали особенно уязвимые к холодам модели автомобилей. К их числу относятся некоторые Jeep Cherokee, старые модели Subaru, Honda Accord, Toyota Camry и другие.

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