Российский охотник выстрелил в человека вместо зверя

В Приморье охотник застрелил человека, приняв его за зверя

В Приморском крае суд арестовал 24-летнего охотника, выстрелившего в человека во время охоты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, 4 сентября мужчина во время охоты принял изображение в тепловизоре за дикого зверя и произвел выстрелы. Прибыв на место, он увидел, что попал в человека. Обвиняемый с другом увезли потерпевшего и закопали в селе Горноводное.

Возбуждено уголовное дело. Его ход и результаты поставлены на контроль в прокуратуре.

Ранее в Свердловской области 42-летний житель Байкаловского района принял 18-летнюю студентку за косулю и выстрелил в нее.