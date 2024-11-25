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08:00, 25 ноября 2024Силовые структуры

Российский охотник выстрелил в человека вместо зверя

В Приморье охотник застрелил человека, приняв его за зверя
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Friso Gentsch / dpa / Global Look Press

В Приморском крае суд арестовал 24-летнего охотника, выстрелившего в человека во время охоты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, 4 сентября мужчина во время охоты принял изображение в тепловизоре за дикого зверя и произвел выстрелы. Прибыв на место, он увидел, что попал в человека. Обвиняемый с другом увезли потерпевшего и закопали в селе Горноводное.

Возбуждено уголовное дело. Его ход и результаты поставлены на контроль в прокуратуре.

Ранее в Свердловской области 42-летний житель Байкаловского района принял 18-летнюю студентку за косулю и выстрелил в нее.

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