Российский учитель оттаскал за уши учеников и поплатился

В Кировской области учитель оттаскал за уши учеников и был временно отстранен

В Кировской области учитель оттаскал за уши учеников школы №53 и поплатился. Так, россиянин был временно отстранен от должности, об этом стало известно «Подъему».

Родители заявили, что сотрудник систематически поднимает руку на школьников, например, недавно он дважды пнул мальчика. Об инциденте узнали через соцсети.

Директор школы Марина Грехнева в разговоре с изданием указала, что учитель ОБЖ получил дисциплинарное взыскание.

«Это один только родитель жаловался. В этой ситуации в школе уже разобрались: учитель получил взыскание дисциплинарное и отстранен от работы в этом классе. Значит, у него уменьшилась заработная плата», — пояснила она.

Грехнева принесла извинения пострадавшим детям. Аналогичное заявление сделал и ее подчиненный.

Ранее сообщалось, что в Саратове восьмиклассник избил учителя физики, пришедшего в первый день на работу в школу №90.