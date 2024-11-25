Самолет с россиянами на борту совершил экстренную посадку в Петербурге

Летевший из Москвы в Калининград самолет S7 экстренно сел в Петербурге

Самолет российской авиакомпании S7 Airlines с пассажирами на борту экстренно сменил курс и сел в незапланированном аэропорту. Об этом сообщил ТАСС.

Утром 25 ноября Airbus A320 летел из московского аэропорта Домодедово в Калининград. Во время рейса 45-летнему мужчине стало плохо, поэтому пилоты решили совершить посадку в Санкт-Петербурге и приземлились там в 12:30. Пассажира госпитализировали.

По данным агентства, обстановка на борту была спокойная. Бортпроводники сообщили людям, что лайнеру потребуется 30 минут на дозаправку, после чего он продолжит рейс.

Накануне утром Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку в Красноярске. Причиной стала неисправность шасси.