Еще один Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку в российском городе

Еще один Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку в Красноярске

Еще один самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российской авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Уточняется, что инцидент произошел утром 24 ноября с лайнером, летевшим по маршруту Минеральные Воды — Уфа — Красноярск. Пилоты подали сигнал об аварийной посадке из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси. Воздушное судно приземлилось в российском городе в 11:45 по местному времени, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В этот же день другой SSJ-100 этого же перевозчика загорелся в аэропорту турецкой Антальи. Командир воздушного судна принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры были доставлены в аэровокзал.