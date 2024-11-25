Сенатор раскрыла возможную тему послания Путина к парламенту

Сенатор Епифанова: Путин коснется темы образования в послании к парламенту

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию может коснуться темы образования. Об этом агентству РИА Новости заявила сенатор Ольга Епифанова.

По ее мнению, Путин затронет этот вопрос в связи с отходом РФ от Болонской системы в предстоящем году.

«Возможно, что-то будет сказано про образование. Вероятно, будут подняты вопросы о среднем уровне образования, об акценте на технологических направлениях в свете новых вызовов», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию — оно произойдет в 2025 году. «Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянут во времени», — отметил он.