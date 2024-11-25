Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:58, 25 ноября 2024Россия

Сенатор раскрыла возможную тему послания Путина к парламенту

Сенатор Епифанова: Путин коснется темы образования в послании к парламенту
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию может коснуться темы образования. Об этом агентству РИА Новости заявила сенатор Ольга Епифанова.

По ее мнению, Путин затронет этот вопрос в связи с отходом РФ от Болонской системы в предстоящем году.

«Возможно, что-то будет сказано про образование. Вероятно, будут подняты вопросы о среднем уровне образования, об акценте на технологических направлениях в свете новых вызовов», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию — оно произойдет в 2025 году. «Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянут во времени», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Люди на Украине нервничают из-за удара». Киев показал иностранным журналистам якобы обломки «Орешника»

      В Турции предрекли крах США при одном условии

      Мужчина зашел в туалет и наткнулся на незваного гостя

      Россиянам назвали самый короткий световой день

      Трамп задумал выгнать всех трансгендеров из армии США

      Блогер описал некоторые законы в Германии фразой «русскому не понять»

      В США обвинили Байдена в разжигании ядерной войны

      Муж россиянки помешал ей заказать убийство отца

      На Украине рассказали о ловушке Байдена для России

      Мужчинам указали на ухудшающие качество спермы три привычки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше