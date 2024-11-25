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13:30, 25 ноября 2024Силовые структуры

Следователи возбудили дело по факту расправы над 6-месячным ребенком в российском городе

В Таганроге нашли убитого 6-месячного ребенка и его покалеченного брата-близнеца
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Таганроге следователи возбудили уголовное дело по факту расправы над шестимесячным ребенком и обнаружения его покалеченного брата-близнеца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 («Убийство») и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

По данным следствия, правоохранители получили сообщение о том, что в городе обнаружен шестимесячный мальчик без признаков жизни, а в медицинское учреждение с телесными повреждениями госпитализирован его брат-близнец. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Оперативники проверяют версию о причастности родителей пострадавших.

Ранее сообщалось, что мужчину и женщину без признаков жизни и с ножевыми ранениями нашли в одной из квартир Екатеринбурга.

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