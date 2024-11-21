Двух человек с ножевыми ранениями и без признаков жизни нашли в российской квартире

В екатеринбургской квартире нашли тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями

Мужчину и женщину без признаков жизни и с ножевыми ранениями нашли в одной из квартир Екатеринбурга. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, сообщение о случившемся поступило в полицию накануне ночью. Прибывшие на место силовики обнаружили 42-летнюю хозяйку квартиры и ее 45-летнего гостя. У первой было изрезано бедро, а у второго – рана на спине.

Предполагаемого злоумышленника ищут.

Ранее под Воронежем обнаружили 25-летнюю женщину без признаков жизни. Потерпевшую нашли рядом с домом, расположенным на Полевой улице.