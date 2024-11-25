Сотрудницу российской прокуратуры сократили после изнасилования коллегой

Сотрудница прокуратуры Северной Осетии, изнасилованная коллегой, попала под сокращения после проведения четырех служебных проверок. Об этом пострадавшая рассказала изданию Baza.
По словам Марины, после надругательства со стороны начальника — заместителя руководителя отдела процессуального контроля Григория Авакяна — она обратилась за помощью к начальнику отдела собственной безопасности ведомства, а прокурор Северной Осетии обещал поддержку. На очной ставке насильник перед ней извинился.
Марине предложили на выбор четыре новые должности, от которых она на эмоциях отказалась, а когда передумала, то оказалось, что места уже заняты и она может претендовать только на работу водителем. Также в отношении нее начались служебные проверки.
Летом Авакян попросил отправить его на специальную военную операцию (СВО). Он находится под стражей по делу об изнасиловании подчиненной.