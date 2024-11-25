Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:41, 25 ноября 2024Силовые структуры

Сотрудницу российской прокуратуры сократили после изнасилования коллегой

Baza: изнасилованную коллегой сотрудницу прокуратуры Северной Осетии сократили
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудница прокуратуры Северной Осетии, изнасилованная коллегой, попала под сокращения после проведения четырех служебных проверок. Об этом пострадавшая рассказала изданию Baza.

По словам Марины, после надругательства со стороны начальника — заместителя руководителя отдела процессуального контроля Григория Авакяна — она обратилась за помощью к начальнику отдела собственной безопасности ведомства, а прокурор Северной Осетии обещал поддержку. На очной ставке насильник перед ней извинился.

Марине предложили на выбор четыре новые должности, от которых она на эмоциях отказалась, а когда передумала, то оказалось, что места уже заняты и она может претендовать только на работу водителем. Также в отношении нее начались служебные проверки.

Летом Авакян попросил отправить его на специальную военную операцию (СВО). Он находится под стражей по делу об изнасиловании подчиненной.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      У загоревшегося в Турции Superjet 100 уже отказывал двигатель. Что еще известно об инциденте?

      Русский актер снимет в Голливуде фильм по культовой игре

      В России отреагировали на удар ракетами ATACMS по Курской области

      Сырский распорядился создать центры рекрутинга в каждой бригаде ВСУ

      Стилист раскритиковал новый имидж Глюкозы словами «похожа на заезженную русалку»

      Российский фондовый рынок продолжил падение

      Партизанивший в Донбассе 94-летний россиянин вернулся туда через 80 лет с одной целью

      Звезду «Детей шпионов» обвинили в насилии

      Сотрудницу российской прокуратуры сократили после изнасилования коллегой

      Солдат ВСУ случайно сдался в плен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше