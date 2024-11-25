Стало известно о возвращающихся в вошедшие в состав России регионы украинцах

«Страна.ua»: многие украинцы возвращаются в регионы, вошедшие в состав России

Значительная часть граждан Украины, которые покинули свои дома в период боевых действий, хочет вернуться в регионы, вошедшие в состав России. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, некоторые украинцы искренне скучают по родине, а кто-то хочет закрепить за собой право собственности на свои квартиры по российским законам. Те, чье жилье было разрушено, рассчитывают подать документы на компенсацию.

При этом часть беженцев думают о переезде в Россию, рассчитывая остаться здесь навсегда. Отмечается, что многие из них имеют востребованные на рынке труда специальности.

Ранее в Германии пожаловались на провал «турбопрограммы» по трудоустройству украинцев. В прошлом году немецкое правительство потратило миллионы евро, чтобы не допустить дальнейшего роста стоимости пособий граждан. Однако центры занятости не смогли трудоустроить ни одного беженца, прошедшего интеграционный курс в 2023 году.