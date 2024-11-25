Стилист раскритиковал новый имидж Глюкозы словами «похожа на заезженную русалку»

Стилист Данилов раскритиковал новый имидж певицы Глюкозы из-за синих волос

Стилист Александр Данилов раскритиковал новый имидж российской поп-исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, словами «похожа на заезженную русалку». Его комментарий публикует портал «Страсти».

Отмечается, что 38-летняя певица появилась на презентации собственной книги с синими прядями. В свою очередь, эксперт предположил, что с помощью подобной внешней трансформации звезда попыталась отвлечь внимание фанатов от скандала с наркотиками и задержанием в аэропорту.

«Сбривать брови вслед за Инстасамкой [российская рэп-исполнительница], красить волосы, как дочь, и быть похожей на заезженную русалку — все это уже в прошлом и никому не нужно. Быть красивой для всех уже не получится. (...) Не модно и не стильно», — заявил Данилов.

В октябре Глюкоза впервые прокомментировала скандал с наркотиками.