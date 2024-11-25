Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:48, 25 ноября 2024Ценности

Стилист раскритиковал новый имидж Глюкозы словами «похожа на заезженную русалку»

Стилист Данилов раскритиковал новый имидж певицы Глюкозы из-за синих волос
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @glukozamusic

Стилист Александр Данилов раскритиковал новый имидж российской поп-исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, словами «похожа на заезженную русалку». Его комментарий публикует портал «Страсти».

Отмечается, что 38-летняя певица появилась на презентации собственной книги с синими прядями. В свою очередь, эксперт предположил, что с помощью подобной внешней трансформации звезда попыталась отвлечь внимание фанатов от скандала с наркотиками и задержанием в аэропорту.

«Сбривать брови вслед за Инстасамкой [российская рэп-исполнительница], красить волосы, как дочь, и быть похожей на заезженную русалку — все это уже в прошлом и никому не нужно. Быть красивой для всех уже не получится. (...) Не модно и не стильно», — заявил Данилов.

В октябре Глюкоза впервые прокомментировала скандал с наркотиками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Россию баллистическими ракетами

      Преподаватель вуза поверил мошенникам и остался без квартиры и сбережений

      В Раде предложили мобилизовать военных пенсионеров

      Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом

      МИД допустил размещение российских ракет в Азии

      Российским регионам предсказали штормовой ветер

      Остановивший въехавшего в толпу пешеходов водителя россиянин рассказал подробности ДТП

      Путин высказался о российской вакцине от рака

      Самолет с россиянами на борту совершил экстренную посадку в Петербурге

      Спрогнозирован пиковый период мирового спроса на нефть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше