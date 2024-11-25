Стоимость церемонии коронации короля Карла III назвали непристойной

Короля Великобритании раскритиковали за дорогую церемонию коронации

В Великобритании короля Карла III раскритиковали за дорогую коронацию. Как пишет The Guardian, ее стоимость назвали «непристойной».

Церемония коронации монарха в мае 2023 года обошлась британским налогоплательщикам по меньшей мере в 72 миллиона фунтов стерлингов (9,4 миллиарда рублей), как стало известно из официальных данных. Стоимость охраны составила 21,7 миллиона фунтов стерлингов (2,8 миллиарда рублей), еще 50,3 миллиона фунтов стерлингов (6,5 миллиарда рублей) потратило на организацию министерство культуры, СМИ и спорта.

За коронацией Карла III в Вестминстерском аббатстве наблюдали около 20 миллионов телезрителей. На церемонии коронации присутствовали высокопоставленные лица со всего мира, а на следующий вечер в Виндзорском замке состоялся концерт с участием поп-звезд. В годовом отчете департамента, который работал с королевским домом над коронацией, говорится, что «выходные коронации Его Величества короля Карла III, которыми наслаждались многие миллионы людей как в Великобритании, так и по всему миру, были проведены успешно». При этом трансляцию похорон королевы Елизаветы II в 2022 году посмотрело 29 миллионов британцев — на девять миллионов больше, чем последующую коронацию.

Организация Republic, выступающая за замену монархии выборным главой государства и более демократичной политической системой, назвала коронацию «непристойной» тратой денег налогоплательщиков. «Я буду очень удивлен, если 72 миллиона фунтов стерлингов — это все расходы», — заявил в интервью газете Guardian генеральный директор Republic Грэм Смит. Грэм и другие критики полагают, что на самом деле на коронацию было потрачено от 100 до 250 миллионов фунтов стерлингов (от 13 до 32,6 миллиарда рублей).

Ранее в Великобритании неизвестные проникли на территорию резиденции Карла III и угнали оттуда пикап Isuzu и красный квадроцикл. Преступников до сих пор не поймали.