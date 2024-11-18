У больного раком Карла III угнали пикап и красный квадроцикл

The Sun: неизвестные угнали из резиденции Карла III пикап и квадроцикл

В Великобритании неизвестные проникли на территорию резиденции Карла III и угнали оттуда пикап Isuzu и красный квадроцикл. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел еще 13 октября в Виндзорском замке, однако полиция подтвердила факт ограбления в воскресенье, 17 ноября. Неизвестные налетчики в масках перелезли через двухметровый забор резиденции, проникли в сарай, где стояла техника, и скрылись на ней. По словам источника издания, они использовали пикап, чтобы прорваться через охраняемые ворота резиденции. «Скорее всего, они знали, где хранились машины еще до проникновения. И знали, как и когда лучше всего скрыться. Должно быть, преступники какое-то время следили за Виндзорским замком», — сказал инсайдер The Sun.

Кроме того, выяснилось, что в момент налета старший сын Карла III принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон с детьми находились в коттедже Аделаида, который расположен в пяти минутах езды от Виндзорского замка. Сам больной раком монарх тогда был в Шотландии, а королева Камилла — на спа-курорте в Индии.

Преступники до сих пор не пойманы, ведется расследование. Как отмечает The Sun, с октября территорию королевской резиденции охраняли военные. 17 ноября вооруженная охрана была снята.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III признал за младшим братом, принцем Эндрю, право остаться в резиденции Роял Лодж. Монарх пытался выгнать опального родственника, известного связями со скандальным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, из дома с весны 2023 года.