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00:54, 25 ноября 2024Мир

Сторонник союза с Россией в Румынии обогнал премьера страны на выборах

ЦИК: Чолаку и Джеорджеску вышли во второй тур выборов президента в Румынии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Кэлин Джеорджеску

Кэлин Джеорджеску. Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Global Look Press

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску выходят во второй тур президентских выборов в стране. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Румынии, передает РИА Новости.

По итогам обработки 82,6 процентов бюллетеней Джеорджеску обгоняет Чолаку. Третье место занимает лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион. Подсчет голосов продолжается.

Как отмечает агентство, Джеорджеску проводил свою предвыборную кампанию в TikTok. По его мнению, членство в НАТО не может гарантировать безопасность страны. Также он выступает за союз с Россией.

Второй тур президентских выборов пройдет в Румынии 8 декабря.

Ранее Марчел Чолаку, возглавляющий Социал-демократическую партию, заявил, что НАТО должно держать Россию как можно дальше от Румынии. По его словам, Бухарест продолжит оказывать поддержку Украине, чтобы обеспечить мир в стране, и будет участвовать в ее восстановлении по окончании войны.

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