Трое украинских уклонистов попытались переплыть Тису и чуть не замерзли

ГПС Украины: трое уклонистов пытались переплыть Тису, но чуть не замерзли

На Украине трое уклонистов попытались сбежать в Венгрию, переплыв Тису, но чуть не замерзли. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС) Украины.

«В Закарпатье трое мужчин планировали попасть в Венгрию через Тису, доверившись обещаниям дельцов. Их остановило ледяное течение, а спасло только дерево посреди реки, за которое удалось зацепиться», — говорится в публикации.

Отмечается, что на уклонистов составили протоколы об административном правонарушении.

Ранее стало известно, что из-за новых правил украинского кабмина большинство украинцев потеряет право на бронь от мобилизации. По мнению депутата Верховной Рады Богдана Кицака, многие сотрудники компаний не пройдут по новому критерию, согласно которому они должны быть трудоустроены на предприятие до 18 мая 2024 года.