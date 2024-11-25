Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:17, 25 ноября 2024Культура

У Егора Крида обнаружили около 400 штрафов за нарушение ПДД

Егор Крид получил 389 штрафов за нарушение ПДД почти на полмиллиона рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

У певца Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) обнаружилось около 400 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на общую сумму около 470 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что за время управления автомобилем Mercedes исполнитель получил 212 штрафов, на Lamborghini — 177. По информации издания, чаще всего артиста штрафовали за превышение скорости и нарушение правил парковки.

Ранее у российского актера Александра Петрова обнаружили 299 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Россию баллистическими ракетами

      Преподаватель вуза поверил мошенникам и остался без квартиры и сбережений

      В Раде предложили мобилизовать военных пенсионеров

      Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом

      МИД допустил размещение российских ракет в Азии

      Российским регионам предсказали штормовой ветер

      Остановивший въехавшего в толпу пешеходов водителя россиянин рассказал подробности ДТП

      Путин высказался о российской вакцине от рака

      Самолет с россиянами на борту совершил экстренную посадку в Петербурге

      Спрогнозирован пиковый период мирового спроса на нефть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше