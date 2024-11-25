У Егора Крида обнаружили около 400 штрафов за нарушение ПДД

Егор Крид получил 389 штрафов за нарушение ПДД почти на полмиллиона рублей

У певца Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) обнаружилось около 400 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на общую сумму около 470 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что за время управления автомобилем Mercedes исполнитель получил 212 штрафов, на Lamborghini — 177. По информации издания, чаще всего артиста штрафовали за превышение скорости и нарушение правил парковки.

Ранее у российского актера Александра Петрова обнаружили 299 штрафов за нарушение правил дорожного движения.