У Александра Петрова обнаружили 299 штрафов за нарушение ПДД

«Звездач»: актер Александр Петров получил 299 штрафов за нарушение ПДД

У российского актера Александра Петрова обнаружили 299 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на источник.

По информации издания, чаще всего артиста, который владеет четырьмя автомобилями (ВМW 840, Мercedes-Вenz GLЕ, Mitsubishi Outlander, Kia Rio), штрафовали за превышение скорости, нарушение правил парковки и стоянку в неположенном месте. Отмечается, что Петров уже оплатил все счета.

Ранее у актера Ильи Глинникова, известного по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны», нашли 666 штрафов за нарушение ПДД. Их артист получил за несколько лет вождения.