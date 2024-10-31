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19:51, 31 октября 2024Культура

У звезды «Интернов» обнаружили 666 штрафов за нарушение ПДД

Звезда «Интернов» Глинников получил 666 штрафов за нарушение ПДД
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У актера Ильи Глинникова, известного по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны», обнаружили 666 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на общую сумму, превышающую 621 тысячу рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой источник.

По информации издания, чаще всего артиста, владеющего четырьмя автомобилями, штрафовали за превышение скорости и неоплату парковки. При этом отмечается, что Глинников уже оплатил все счета.

Ранее актер и музыкант Александр Ильин, известный ролью в «Интернах», опроверг слухи о том, что его экстренно госпитализировали из-за аппендицита.

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