Звезда «Интернов» опроверг слухи о срочной операции

Актер Александр Ильин опроверг сообщения о госпитализации и срочной операции

Актер и музыкант Александр Ильин, известный ролью в сериале «Интерны», опроверг слухи о том, что его экстренно госпитализировали из-за аппендицита. Об этом артист рассказал в обращении, опубликованном в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Ильина, все эти слухи не соответствуют действительности, а об операции он узнал от обеспокоенных родных, которые прочитали информацию в интернете.

«Мои родные рассказали, что интернет пестрит новостями о том, что мне сделали операцию. Говорят, прошла успешно, состояние стабилизировалось. Конечно же все это полный *** (ложь). Никакого аппендицита мне не вырезали, никакой операции не было», — заявил Александр.

В доказательство своих слов Ильин несколько раз ударил себя рукой в живот. Также он посоветовал журналистам, которые гоняются за слухами о знаменитостях, лучше проверять источники и не публиковать непроверенную информацию.

Ранее сообщалось, что актера положили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с жалобами на сильную боль в животе.